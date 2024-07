Interrogé par nos confrères espa­gnols de Marca quelques heures après sa victoire écla­tante face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, Carlos Alcaraz a révélé ce que lui avait dit le cham­pion serbe au moment de leur longue acco­lade au filet.

« Lorsque je l’ai vu pour la première fois à Wimbledon cette année, et qu’il avait un problème au genou, nous avons plai­santé et je lui ai dit qu’il était Superman, qu’il était un Titan. Depuis, à chaque fois que nous nous sommes rencon­trés ici, il m’ap­pe­lait ‘Titan’. Et lorsque je suis allé le saluer au filet après la balle de match il m’a dit : ‘Titan, féli­ci­ta­tions, tu le mérites’. Après, je ne me souviens pas de grand‐chose d’autre. »