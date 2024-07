Alors qu’un jour­na­liste présent à Wimbledon a décidé de relancer le débat sur le format des matchs en Grand Chelem, Carlos Alcaraz, après la réponse honnête de Daniil Medvedev à ce sujet, a estimé de son côté que les matchs au meilleur des cinq sets étaient propice à son jeu et sa mentalité.

« Je pense qu’il est plus diffi­cile de vaincre les gros joueurs en 5 sets. Je me consi­dère comme un très bon joueur dans le 5ème set. Si je devais choisir, je préfé­re­rais jouer 5 sets plutôt que 3. Parce que j’ai l’im­pres­sion d’avoir plus de temps pour revenir. Si j’ai 2 sets de retard ou que je suis 2 sets à 1 contre moi, j’ai l’im­pres­sion d’avoir plus de temps pour revenir. »