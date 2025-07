Carlos Alcaraz, qui est un vrai mordu de tennis, n’a évidem­ment rien loupé de ce qu’il s’est passé sur ce premier tour de Wimbledon où pas moins de 13 joueurs, classés têtes de série, se sont inclinés dans le tableau masculin.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour, le double tenant du titre a fait part de son étonnement.

« Oui, je suis au courant de tout. J’ai entendu dire que c’était le tournoi du Grand Chelem avec le plus grand nombre de têtes de série qui perdaient dès le premier tour, c’est donc vrai­ment surpre­nant. D’une certaine manière, cela me permet de me concen­trer davan­tage sur le tournoi. J’avais un pied en dehors de Wimbledon lorsque j’ai atteint le cinquième set au premier tour (contre Fognini). J’essaie de jouer chaque match avec plus de concen­tra­tion, car comme nous le voyons, chaque match est diffé­rent et compliqué, tout peut arriver dans ce sport, même au premier tour. »