En confé­rence de presse avant le début de Wimbledon (1er au 14 juillet), Carlos Alcaraz a évoqué la présence de Novak Djokovic, un peu plus de trois semaines après son opéra­tion du ménisque.

« Je vais toujours le mettre sur la liste des favoris. J’ai été surpris d’une part qu’il soit là, mais d’autre part non, car nous connais­sons tous son hygiène de vie et son profes­sion­na­lisme. Je lui ai dit l’autre jour quand je l’ai croisé que ce qu’il fait est super humain. En deux semaines et demie, il joue déjà des sets à un très haut niveau. Il a déjà montré qu’il récu­pé­rait très vite », a déclaré l’Espagnol dans des propos rapportés par Marca.