Si Carlos Alcaraz a décroché son premier titre à Wimbledon après une finale de toute beauté en cinq manches face à Novak Djokovic, il ne faut pas oublier que le jeune espa­gnol était en très mauvaise posture après la perte rapide du premier set (6−1 et 35 minutes).

D’ailleurs, ce dernier n’a pas caché lors de sa confé­rence de presse d’après match que si le Serbe avait réussi à remporter la deuxième manche, le score aurait sans doute été très lourd en sa défaveur.

« Après un premier set aussi rapide et négatif pour moi, je me suis dit qu’il fallait élever le niveau de jeu et ne pas perdre le contact au score face à Djokovic. Je ne voulais pas que la finale dure aussi peu de temps. Le tie‐break du deuxième set a été crucial dans ce sens. Si je l’avais perdu, Novak aurait proba­ble­ment fini par gagner en trois sets. »