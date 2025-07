Après avoir expliqué en confé­rence de presse que Novak Djokovic était actuel­le­ment le joueur le plus intel­li­gent sur le court, Carlos Alcaraz est égale­ment revenu sur sa rela­tion avec le Serbe. Et si l’Espagnol entre­tient une bonne rela­tion avec lui, le tennis ne fait partie des sujets de conversation.

« J’ai parlé à Novak à de très nombreuses reprises. J’ai vu ses matches, je me suis entraîné avec lui et j’ai égale­ment assisté à certains de ses entraî­ne­ments. Cependant, nous ne parlons pas de tennis, de matchs ou de choses comme ça. Je préfère lui parler d’autres choses, de la vie, pas du tennis, vrai­ment. Je ne sais pas comment répondre à cette ques­tion. J’essaie d’ap­prendre des choses sur son jeu, sur sa façon de s’en­traîner, sur sa façon de jouer parfois dans ses matchs, mais toujours d’un point de vue exté­rieur, pas parce que je lui parle ou que je lui pose des ques­tions sur le tennis. J’aime le regarder jouer au tennis, j’aime toutes les fois où je me suis entraîné avec lui, sa façon de bouger, de jouer et de s’en­traîner, mais à part ça, je ne lui parle pas de tennis. »