Caroline Garcia dispu­tait son deuxième tour à Wimbledon face à la Canadienne Leylah Fernandez, actuel­le­ment 95ème mondial.

La revanche de l’US Open 2022 a mal débuté pour la Française qui commet­tait énor­mé­ment d’erreurs ( 12 fautes directes) pour laisser filer la première manche 6–4.

Plus motivée que jamais la Lyonnaise ajus­tait alors le tir pour faire le break dès le début du set à un jeu partout sans jamais le « lâcher » pour s’offrir un troi­sième set décisif.

Dans l’ultime manche les deux joueuses se rendait alors coup pour coup en tenant leur mise en jeu jusqu’au super tie‐break qui s’annonçait « explosif ».

Aucune des deux joueuses ne parve­nait alors à prendre le dessus jusqu’a 3–3.

Un ace et un retour gagnant plus tard Caro était lancé aller cher­cher le super tie‐break dix points à six.

La numéro cinq mondial s’est fait très peur mais elle s’impose fina­le­ment 3−6,6−4,7−6 (6) en deux heures et trente minutes de bataille.

Elle affron­tera Marie Bouzkova (33 ème) au troi­sième tour.