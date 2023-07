Trois jours après son abandon contre Daria Kasatkina en quarts de finale du tournoi d’Eastbourne et à la veille de son entrée en lice à Wimbledon contre Katie Volynets (123e), Caroline Garcia a fait une confi­dence inquié­tante à L’Equipe. Son épaule droite continue de la gêner.

« C’est comme ça. Forcément, ça m’embête parce que mon service est une arme super impor­tante qui m’ap­porte vache­ment sur gazon. À moi d’être suffi­sam­ment humble pour me dire : ‘Aujourd’hui, je suis à tant de % au service’ et faire avec. Peut‐être que si je suis juste un peu en dessous au service, sur certains matches, si j’ar­rive à être un peu plus patiente dans les échanges, je peux réussir à faire quelque chose quand même. Il faut faire en sorte que ce soit suffi­sant et trouver une solu­tion pour que ça évolue posi­ti­ve­ment au fur et à mesure du tournoi. »