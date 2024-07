Tous les obser­va­teurs se braquent conti­nuel­le­ment sur la tactique voire la stra­tégie employée à chaque match par la Française. Jamais patiente, toujours à la recherche du coup qui fait mal, la Lyonnaise s’ef­force à chaque sortie de jouer un jeu offensif, direct.

Un jeu qui lui a permis jadis de devenir une vraie terreur, surtout en 2022.

Depuis, bien des choses ont changé et il faut aussi prendre le temps d’ana­lyser tous ces chan­ge­ments plutôt que d’ac­cuser Caroline de manquer de jugeote.

Or, le constat que l’on peut faire après cette défaite au 2e tour de Wimbledon face à l’Américaine Pera, c’est que Caroline n’est plus aussi tonique, rapide et vive que par le passé. Elle manque clai­re­ment d’explosivité.

Du coup, son jeu est conti­nuel­le­ment pollué par de grosses fautes directes. Mal placée, en retard, elle a perdu son physique qui était l’une de ses prin­ci­pales qualités.

Sans dire qu’elle ne travaille plus comme avant, il est évident que de ce côté‐là, elle n’est plus à son top. Cela peut aussi se comprendre après tant d’an­nées passées sur le circuit et la construc­tion d’une nouvelle vie depuis qu’elle est amoureuse…