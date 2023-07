Si Caroline Gracia s’est évidem­ment exprimée en confé­rence de presse et chez certains de nos confrères de la presse écrite, après sa défaite au 3e tour de Wimbledon face à Marie Bouzkova, la Française a égale­ment posté un message sur son compte Instagram qui est un peu passé inaperçu.

Un message dans lequel elle réaf­firme sa volonté de ne rien lâcher tout en esti­mant qu’elle est sur la bonne voie du succès. À méditer…

« Triste, déçue, frus­trée, fati­guée, vidée et Fière du combat de ce soir. Le tennis m’apporte mes plus grandes émotions, des shots d’adré­na­line, de l’euphorie, de la joie et plus grandes peines, plus grandes décep­tions. Je travaille chaque jour pour devenir meilleure mais pour l’instant ça ne tourne pas en ma faveur, avec cet état d’es­prit et cette atti­tude ça finira pas payer ! Je suis certes joueuse de tennis mais mes résul­tats ne me défi­nissent pas. Je suis bien plus que ça, bien plus que juste mon tennis, mes échecs et mes réus­sites, mes coups gagnants et mes fautes directes. C’est un chemin, une aven­ture et je vis chaque instant. Merci du soutien. Bonne nuit. »