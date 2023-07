Arrivé à Wimbledon sans aucune prépa­ra­tion digne de ce nom et sans aucun attente, Casper Ruud a presque logi­que­ment été battu par le local Liam Broady (142e), ce jeudi au deuxième tour de Wimbledon, après une très belle bataille sur le Centre Court (défaite 4–6, 6–3, 6–4, 3–6, 0–6).

Très détendu lors de sa confé­rence de presse d’après match malgré ce nouveau revers sur gazon, le Norvégien a carré­ment estimé que c’était sa meilleure perfor­mance au All England Club jusqu’à présent.

« Oui, je pense tout d’abord que Liam a très bien joué. Il méri­tait la victoire, c’est sûr. J’étais assez content, surtout honnê­te­ment dans les quatre premiers sets. J’ai bien commencé, puis je me suis un peu trompé et j’ai perdu le premier, mais j’ai rebondi et j’ai gagné le deuxième et le troi­sième. Le quatrième a été malchan­ceux au début. Il m’a breaké. Je n’ai pas pu revenir. Dans le cinquième, il a dominé. Dans l’en­semble, je pense que c’était un très bon Wimbledon pour moi. Le meilleur de ma carrière jusqu’à présent, en attei­gnant le deuxième tour. Je me suis incliné dans un match diffi­cile en cinq sets. C’est comme ça que ça se passe parfois. Acquérir plus d’ex­pé­rience ici à Wimbledon est amusant. Jouer sur le Centre Court était incroyable. »