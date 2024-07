Lors de sa confé­rence de presse après sa victoire au premier tour, le Norvégien a bien voulu analyser le phéno­mène Alcaraz.

« Il a très peu des faiblesses dans son jeu déjà à cet âge. Pour moi, il a tous les coups du tennis. La seule chose, mais je ne suis pas sûr qu’il soit utile de le criti­quer, c’est que parfois il peut opter pour des coups les plus extrêmes et il peut avoir quelques déchets car il prend beau­coup de risques. Après il a la finesse. Il a le toucher et une agres­si­vité que j’ai­me­rais peut‐être en quelque sorte implé­menter un peu plus dans mon jeu »