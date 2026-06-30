Casper Ruud ne l’a jamais caché : il n’aime pas le gazon. Le triple finaliste en Grand Chelem n’a d’ailleurs jamais dépassé le deuxième tour à Wimbledon. Cette année encore, son aventure londonienne s’est arrêtée dès le premier tour, battu en trois sets par Hubert Hurkacz (6−4, 6–2, 7–6 [7]).
Le Norvégien, qui fait toujours le choix de ne disputer aucun tournoi de préparation avant Wimbledon, a expliqué avec une grande franchise pourquoi il éprouve autant de difficultés sur herbe.
« C’est difficile parce que j’ai l’impression que, pour bien jouer sur gazon, je dois faire tout le contraire de ce que j’ai fait toute ma vie. Je ne dois pas imprimer autant de lift à la balle. Je dois essayer de la frapper plus à plat. Les déplacements sont différents. Je ne me sens pas très à l’aise sur gazon. On a tendance à jouer des échanges un peu plus courts, et tout ça. La question est de savoir jusqu’où on veut s’investir dans la saison sur gazon alors qu’elle est si courte. Si elle durait huit semaines au lieu de quatre ou cinq, je m’efforcerais probablement davantage de devenir un joueur plus à l’aise sur gazon, mais comme ce n’est qu’un seul tournoi par an pour moi. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 11:58