Accueil Wimbledon

« Ce qu’a fait Serena Williams est inac­cep­table alors qu’elle a béné­ficié d’une invi­ta­tion de la part du tournoi », lâche Simon Cambers

Par
Thomas S
-
67

Serena Williams a donné du grain à moudre à ses détrac­teurs après sa défaite au premier tour de Wimbledon ce lundi soir.

Si le retour sur les courts de l’Américaine a fait l’una­ni­mité de par sa volonté et sa téna­cité, ce n’est en revanche pas le cas de son atti­tude juste après la balle de match.

Critiquée dans un premier temps pour avoir donné une poignée de main glaciale à son adver­saire austra­lienne, Serena a égale­ment été rappelé à l’ordre pour ne s’être pas présentée en confé­rence de presse d’après match, ce qui est norma­le­ment une obli­ga­tion pour les joueurs. 

« Je suis impres­sionné par la téna­cité dont Serena Williams a fait preuve ce soir. En revanche, je ne suis pas impres­sionné par son refus de parti­ciper à la confé­rence de presse obli­ga­toire. Alors qu’elle a béné­ficié d’une wild card de la part de Wimbledon, ce n’est pas accep­table », a déclaré notre confrère, Simon Cambers, égale­ment président de l’Association inter­na­tio­nale des jour­na­listes de tennis. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥