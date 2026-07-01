Serena Williams a donné du grain à moudre à ses détracteurs après sa défaite au premier tour de Wimbledon ce lundi soir.
Si le retour sur les courts de l’Américaine a fait l’unanimité de par sa volonté et sa ténacité, ce n’est en revanche pas le cas de son attitude juste après la balle de match.
Critiquée dans un premier temps pour avoir donné une poignée de main glaciale à son adversaire australienne, Serena a également été rappelé à l’ordre pour ne s’être pas présentée en conférence de presse d’après match, ce qui est normalement une obligation pour les joueurs.
Impressed at how hard @serenawilliams fought tonight. Not impressed that she refused to do her obligatory media conference. Having been given a wildcard by @Wimbledon, that’s not on.— Simon Cambers (@scambers73) June 30, 2026
« Je suis impressionné par la ténacité dont Serena Williams a fait preuve ce soir. En revanche, je ne suis pas impressionné par son refus de participer à la conférence de presse obligatoire. Alors qu’elle a bénéficié d’une wild card de la part de Wimbledon, ce n’est pas acceptable », a déclaré notre confrère, Simon Cambers, également président de l’Association internationale des journalistes de tennis.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 17:17