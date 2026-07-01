Serena Williams a donné du grain à moudre à ses détrac­teurs après sa défaite au premier tour de Wimbledon ce lundi soir.

Si le retour sur les courts de l’Américaine a fait l’una­ni­mité de par sa volonté et sa téna­cité, ce n’est en revanche pas le cas de son atti­tude juste après la balle de match.

Critiquée dans un premier temps pour avoir donné une poignée de main glaciale à son adver­saire austra­lienne, Serena a égale­ment été rappelé à l’ordre pour ne s’être pas présentée en confé­rence de presse d’après match, ce qui est norma­le­ment une obli­ga­tion pour les joueurs.

Impressed at how hard @serenawilliams fought tonight. Not impressed that she refused to do her obli­ga­tory media confe­rence. Having been given a wild­card by @Wimbledon, that’s not on. — Simon Cambers (@scambers73) June 30, 2026

« Je suis impres­sionné par la téna­cité dont Serena Williams a fait preuve ce soir. En revanche, je ne suis pas impres­sionné par son refus de parti­ciper à la confé­rence de presse obli­ga­toire. Alors qu’elle a béné­ficié d’une wild card de la part de Wimbledon, ce n’est pas accep­table », a déclaré notre confrère, Simon Cambers, égale­ment président de l’Association inter­na­tio­nale des jour­na­listes de tennis.