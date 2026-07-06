« Si tu es grave­ment blessé, alors tu aban­donnes. Mais inter­rompre le match pour appeler le kiné, ça me semble être une règle honteuse. Je ne connais aucun autre sport où l’on puisse faire ça. Je le dis sérieu­se­ment. C’est une règle honteuse », a lâché Felix Auger‐Aliassime après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina (6–7[4], 7–6[6], 6–3, 6–7[2], 6–1).

À l’origine de sa frus­tra­tion, un épisode clé de la rencontre. Alors qu’il menait 5–3 dans le quatrième set et dispo­sait de deux balles de match sur le service de l’Espagnol, ce dernier s’est tordu la cheville. Après une longue inter­rup­tion, Auger‐Aliassime s’est fait débreaker dans la foulée avant de perdre le set au jeu décisif. Sans consé­quence, toute­fois, puisque le Canadien a rapi­de­ment remis les pendules à l’heure avec un 6–1 dans l’ultime manche.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a défendu Davidovich Fokina et critiqué les décla­ra­tions d’Auger‐Aliassime.

Lo que dice Aliassime aquí me parece muy grave, porque deja caer que Fokina hizo TRAMPAS.



Si nos vamos a las reglas, lo que dicen es que un jugador no puede ser aten­dido en medio de un juego EXCEPTO :



Si hay una condi­ción grave que expone la salud del tenista.



Es decir, el juez… https://t.co/D8sETUKgQe pic.twitter.com/czb4A7Q6o2 — José Morón (@jmgmoron) July 5, 2026

« Ce qu’Auger-Aliassime dit ici me semble très grave, car il laisse entendre que Fokina a triché. Si l’on se réfère au règle­ment, celui‐ci stipule qu’un joueur ne peut pas rece­voir de soins en cours de jeu, SAUF : En cas de problème de santé grave mettant en danger la santé du joueur. En d’autres termes, c’est l’arbitre de chaise et le kiné­si­thé­ra­peute qui déter­minent si le joueur doit rece­voir des soins médi­caux. Fokina a eu l’au­to­ri­sa­tion. Felix reproche aux joueurs de pouvoir abuser de cette règle, mais quel intérêt aurait eu Fokina à inter­rompre le match alors qu’il était mené 15–40 et qu’il avait deux balles de match contre lui ? Je compren­drais si c’était l’inverse et que c’était Félix qui menait 40–15 pour remporter le jeu. Il sous‐entend que Davidovich a triché et qu’il a « simulé » ou exagéré sa bles­sure. Lui‐même, un jour, pour­rait subir une bles­sure grave en plein jeu et vouloir être soigné. Ce dont il se plaint aujourd’hui pour­rait bien lui être utile demain. Fokina n’est pas respon­sable de sa bles­sure, c’est pour­quoi je pense qu’il a tort de diriger ses reproches vers lui. »