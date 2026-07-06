« Si tu es gravement blessé, alors tu abandonnes. Mais interrompre le match pour appeler le kiné, ça me semble être une règle honteuse. Je ne connais aucun autre sport où l’on puisse faire ça. Je le dis sérieusement. C’est une règle honteuse », a lâché Felix Auger‐Aliassime après sa victoire contre Alejandro Davidovich Fokina (6–7[4], 7–6[6], 6–3, 6–7[2], 6–1).
À l’origine de sa frustration, un épisode clé de la rencontre. Alors qu’il menait 5–3 dans le quatrième set et disposait de deux balles de match sur le service de l’Espagnol, ce dernier s’est tordu la cheville. Après une longue interruption, Auger‐Aliassime s’est fait débreaker dans la foulée avant de perdre le set au jeu décisif. Sans conséquence, toutefois, puisque le Canadien a rapidement remis les pendules à l’heure avec un 6–1 dans l’ultime manche.
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, a défendu Davidovich Fokina et critiqué les déclarations d’Auger‐Aliassime.
Lo que dice Aliassime aquí me parece muy grave, porque deja caer que Fokina hizo TRAMPAS.— José Morón (@jmgmoron) July 5, 2026
Si nos vamos a las reglas, lo que dicen es que un jugador no puede ser atendido en medio de un juego EXCEPTO :
Si hay una condición grave que expone la salud del tenista.
Es decir, el juez… https://t.co/D8sETUKgQe pic.twitter.com/czb4A7Q6o2
« Ce qu’Auger-Aliassime dit ici me semble très grave, car il laisse entendre que Fokina a triché. Si l’on se réfère au règlement, celui‐ci stipule qu’un joueur ne peut pas recevoir de soins en cours de jeu, SAUF : En cas de problème de santé grave mettant en danger la santé du joueur. En d’autres termes, c’est l’arbitre de chaise et le kinésithérapeute qui déterminent si le joueur doit recevoir des soins médicaux. Fokina a eu l’autorisation. Felix reproche aux joueurs de pouvoir abuser de cette règle, mais quel intérêt aurait eu Fokina à interrompre le match alors qu’il était mené 15–40 et qu’il avait deux balles de match contre lui ? Je comprendrais si c’était l’inverse et que c’était Félix qui menait 40–15 pour remporter le jeu. Il sous‐entend que Davidovich a triché et qu’il a « simulé » ou exagéré sa blessure. Lui‐même, un jour, pourrait subir une blessure grave en plein jeu et vouloir être soigné. Ce dont il se plaint aujourd’hui pourrait bien lui être utile demain. Fokina n’est pas responsable de sa blessure, c’est pourquoi je pense qu’il a tort de diriger ses reproches vers lui. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 10:29