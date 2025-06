« Je peux vous assurer qu’il ne s’est rien passé de sensa­tionnel. Je pense qu’il y a simple­ment des moments où il faut faire quelque chose de diffé­rent », a déclaré Jannik Sinner à Wimbledon, après avoir décidé de se séparer de son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, et de son physio­thé­ra­peute, Ulises Badio, deux anciens colla­bo­ra­teurs de Novak Djokovic.

Si le numéro 1 mondial a presque « botté en touche », le jour­na­liste José Moron pense avoir trouvé l’explication.

Es por eso que, tal y como yo lo veo (esto es simple opinión), es que este caso me recuerda mucho al de Piatti.



Sinner, tras perder ante Alcaraz en París 2021, se vio muy lejos de su nivel y por eso preci­pitó las cosas con un cambio de equipo brusco.



— José Morón (@jmgmoron) June 30, 2025

« Ce qui s’est passé en finale de Roland Garros a, selon moi, poussé Sinner à prendre une autre direc­tion en ce qui concerne sa condi­tion physique. Il est vrai que, par rapport aux années précé­dentes, son physique, sa puis­sance et son explo­si­vité se sont consi­dé­ra­ble­ment améliorés, mais le coup de mou physique qu’il a connu après le deuxième set de la finale à Roland‐Garros et le fait qu’il ait terminé loin derrière Carlos dans ce domaine l’ont poussé à cher­cher d’autres voix au sein de son équipe. En résumé, il s’est amélioré par rapport à il y a quelque temps, où il aurait proba­ble­ment perdu 6–1 ou 6–2 au cinquième set, mais il se voit toujours derrière Alcaraz et veut travailler diffé­rem­ment pour l’égaler ou le dépasser. C’est pour­quoi tout s’est préci­pité après Halle. Il est très probable qu’il ait perdu confiance en Panichi et en sa façon de travailler, ou qu’il ne soit pas d’ac­cord avec la manière dont Panichi aurait abordé les prochains tournois. »