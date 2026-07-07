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« Ce que vit De Minaur, ça s’ap­pelle la sélec­tion natu­relle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire », estime Julien Varlet

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/07/2026 -

« Je suis brisé à l’intérieur. Ça fait un mal de chien », expli­quait Alex De Minaur en confé­rence de presse après sa lourde défaite en huitièmes de finale de Wimbledon contre Flavio Cobolli.

Conscient d’avoir proba­ble­ment atteint une sorte de plafond de verre dans son jeu et sa carrière, l’Australien a eu des mots forts mais pas forcé­ment dénués de sens selon l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV.

« Ce que vit De Minaur, ça s’ap­pelle la sélec­tion natu­relle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire. Il a déjà atteint son prime. Ce qui est inté­res­sant c’est de savoir comment, main­te­nant, il va entre­tenir son rêve », a notam­ment déclaré l’an­cien 135e joueur en simple. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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