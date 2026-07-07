« Je suis brisé à l’intérieur. Ça fait un mal de chien », expliquait Alex De Minaur en conférence de presse après sa lourde défaite en huitièmes de finale de Wimbledon contre Flavio Cobolli.
Conscient d’avoir probablement atteint une sorte de plafond de verre dans son jeu et sa carrière, l’Australien a eu des mots forts mais pas forcément dénués de sens selon l’ancien joueur français, Julien Varlet, consultant pour l’émission « Sans Filet », sur Winamax TV.
🦁 « Ce que vit De Minaur, ça s’appelle la sélection naturelle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire. Il a déjà atteint son prime. Ce qui est intéressant c’est de savoir comment, maintenant, il va entretenir son rêve. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 7, 2026
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« Ce que vit De Minaur, ça s’appelle la sélection naturelle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire. Il a déjà atteint son prime. Ce qui est intéressant c’est de savoir comment, maintenant, il va entretenir son rêve », a notamment déclaré l’ancien 135e joueur en simple.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 14:14