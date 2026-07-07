« Je suis brisé à l’intérieur. Ça fait un mal de chien », expli­quait Alex De Minaur en confé­rence de presse après sa lourde défaite en huitièmes de finale de Wimbledon contre Flavio Cobolli.

Conscient d’avoir proba­ble­ment atteint une sorte de plafond de verre dans son jeu et sa carrière, l’Australien a eu des mots forts mais pas forcé­ment dénués de sens selon l’an­cien joueur fran­çais, Julien Varlet, consul­tant pour l’émis­sion « Sans Filet », sur Winamax TV.

🦁 « Ce que vit De Minaur, ça s’ap­pelle la sélec­tion natu­relle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire. Il a déjà atteint son prime. Ce qui est inté­res­sant c’est de savoir comment, main­te­nant, il va entre­tenir son rêve. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/XRDMnIQAdb — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 7, 2026

« Ce que vit De Minaur, ça s’ap­pelle la sélec­tion natu­relle. Il ne pourra jamais aller plus haut car il n’a pas les armes pour le faire. Il a déjà atteint son prime. Ce qui est inté­res­sant c’est de savoir comment, main­te­nant, il va entre­tenir son rêve », a notam­ment déclaré l’an­cien 135e joueur en simple.