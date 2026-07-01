Stefanos Tsitsipas n’est plus que l’ombre de lui‐même depuis mois.
Opposé ce mercredi soir à Novak Djokovic au deuxième tour de Wimbledon, le Grec, sans être surclassé, n’arrive pas à mettre le Serbe en difficulté.
Nos confrères de Tennis Legend ont parfaitement résumé en quelques mots la situation très compliquée du double finaliste en Grand Chelem.
Cela doit être tellement dur dans la tête pour Tsitsipas.— Tennis Legend (@TennisLegende) July 1, 2026
Il avait une trajectoire où on pensait qu’il allait réussir à gagner des Grands Chelems.
En 2026, il se retrouve 87e mondial, à 27 ans, et il est encore en train de se faire dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour…
« Cela doit être tellement dur dans la tête pour Tsitsipas. Il avait une trajectoire où on pensait qu’il allait réussir à gagner des Grands Chelems. En 2026, il se retrouve 87e mondial, à 27 ans, et il est encore en train de se faire dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour de Wimbledon. Dès qu’il ne passe pas une première balle, il ne gagne quasiment pas un point. Quand l’échange s’installe, tu t’attends à une faute à tout moment. Dur. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 22:22