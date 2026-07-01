Stefanos Tsitsipas n’est plus que l’ombre de lui‐même depuis mois.

Opposé ce mercredi soir à Novak Djokovic au deuxième tour de Wimbledon, le Grec, sans être surclassé, n’ar­rive pas à mettre le Serbe en difficulté.

Nos confrères de Tennis Legend ont parfai­te­ment résumé en quelques mots la situa­tion très compli­quée du double fina­liste en Grand Chelem.

Cela doit être telle­ment dur dans la tête pour Tsitsipas.



Il avait une trajec­toire où on pensait qu’il allait réussir à gagner des Grands Chelems.



En 2026, il se retrouve 87e mondial, à 27 ans, et il est encore en train de se faire dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour… — Tennis Legend (@TennisLegende) July 1, 2026

« Cela doit être telle­ment dur dans la tête pour Tsitsipas. Il avait une trajec­toire où on pensait qu’il allait réussir à gagner des Grands Chelems. En 2026, il se retrouve 87e mondial, à 27 ans, et il est encore en train de se faire dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour de Wimbledon. Dès qu’il ne passe pas une première balle, il ne gagne quasi­ment pas un point. Quand l’échange s’ins­talle, tu t’at­tends à une faute à tout moment. Dur. »