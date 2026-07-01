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« Cela doit être telle­ment dur dans la tête pour Tsitsipas, 87e mondial à 27 ans, de se faire encore dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour, alors qu’on pensait qu’il allait gagner des Grands Chelems »

Par
Thomas S
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Stefanos Tsitsipas n’est plus que l’ombre de lui‐même depuis mois.

Opposé ce mercredi soir à Novak Djokovic au deuxième tour de Wimbledon, le Grec, sans être surclassé, n’ar­rive pas à mettre le Serbe en difficulté. 

Nos confrères de Tennis Legend ont parfai­te­ment résumé en quelques mots la situa­tion très compli­quée du double fina­liste en Grand Chelem. 

« Cela doit être telle­ment dur dans la tête pour Tsitsipas. Il avait une trajec­toire où on pensait qu’il allait réussir à gagner des Grands Chelems. En 2026, il se retrouve 87e mondial, à 27 ans, et il est encore en train de se faire dominer par Djokovic, 39 ans, au deuxième tour de Wimbledon. Dès qu’il ne passe pas une première balle, il ne gagne quasi­ment pas un point. Quand l’échange s’ins­talle, tu t’at­tends à une faute à tout moment. Dur. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 22:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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