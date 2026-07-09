Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en dominant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.
Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.
Le journaliste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes, a donné son sentiment sur le parcours exceptionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londonien.
« Certains diront peut‐être que c’est de la ‘chance’ ou un ‘hasard’, mais le parcours que Fery réalise Wimbledon est tout simplement incroyable. Qui oserait affirmer qu’il ne peut pas aller encore plus loin à Wimbledon ? », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break.
Alguno podrá pensar que es « suerte » o « casualidad », pero el #Wimbledon que se ha marcado Fery es una absoluta barbaridad.— José Morón (@jmgmoron) July 8, 2026
1R : Dzumhur
2R : Virtanen (que venía de ganar a Shelton)
3R : Bergs (supertiebreak del quinto)
4R : Dimitrov (remontando un 0–2 y ganando en el supertiebreak… https://t.co/L2dLTBar1d
Arthur Féry grimpera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 13:55