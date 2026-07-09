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« Certains diront peut‐être qu’Arthur Féry a de la chance, mais le parcours qu’il réalise est tout simple­ment incroyable », salue José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en domi­nant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001. 

Le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes, a donné son senti­ment sur le parcours excep­tionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londonien. 

« Certains diront peut‐être que c’est de la ‘chance’ ou un ‘hasard’, mais le parcours que Fery réalise Wimbledon est tout simple­ment incroyable. Qui oserait affirmer qu’il ne peut pas aller encore plus loin à Wimbledon ? », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break. 

Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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