Tombeur en cinq manches de Zizou Bergs et de Grigor Dimitrov, Arthur Fery a encore frappé en domi­nant Flavio Cobolli, 10e mondial, en trois manches ce mercredi sur le Centre Court.

Le Britannique, né en France, est devenu le deuxième joueur invité par le tournoi à atteindre les demi‐finales, après Goran Ivanisevic en 2001.

Le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes, a donné son senti­ment sur le parcours excep­tionnel du joueur de 23 ans, 114e mondial avant le début du Grand Chelem londonien.

« Certains diront peut‐être que c’est de la ‘chance’ ou un ‘hasard’, mais le parcours que Fery réalise Wimbledon est tout simple­ment incroyable. Qui oserait affirmer qu’il ne peut pas aller encore plus loin à Wimbledon ? », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Alguno podrá pensar que es « suerte » o « casua­lidad », pero el #Wimbledon que se ha marcado Fery es una abso­luta barba­ridad.



1R : Dzumhur

2R : Virtanen (que venía de ganar a Shelton)

3R : Bergs (super­tie­break del quinto)

4R : Dimitrov (remon­tando un 0–2 y ganando en el super­tie­break… https://t.co/L2dLTBar1d — José Morón (@jmgmoron) July 8, 2026

Arthur Féry grim­pera au 36e rang mondial lundi prochain. Et plus en cas de nouvel exploit contre Alexander Zverev en demi‐finales vendredi.