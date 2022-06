Pour son tout premier match à Wimbledon, qui plus est sur le Centre Court contre Rafael Nadal, Francisco Cerundolo a confirmé qu’il avait les capa­cités pour briller sur toutes les surfaces. Malgré les regrets évidents de ne pas avoir embarqué le Majorquin dans un cinquième set en manquant notam­ment quatre balles de double break dans la quatrième manche, le 41e mondial était heureux de sa performance.

« Aujourd’hui, j’ai gagné beau­coup plus que j’ai perdu. Débuter à Wimbledon, sur le court central et contre Rafael Nadal en jouant un grand match. Félicitations à Rafa pour le match et pour tout ce qu’il a fait dans sa carrière. Merci Wimbledon. Je pars la tête haute », a écrit l’Argentin sur Twitter.

Hoy gane mucho mas de lo que perdi. Debut en wimbledon, en la cancha central y contra @RafaelNadal jugando un gran partido. Felicitar a rafa por el partido y por todo lo que viene haciendo en su carrera.

Gracias @Wimbledon Me voy con la frente en alto. A seguir ! pic.twitter.com/7IDTKS1CQU — Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) June 28, 2022

Rafa, lui, pour­suit sa route dans un tableau bien dégagé avec les forfaits de Marin Cilic et Matteo Berrettini, posi­tifs au Covid‐19, et l’éli­mi­na­tion préma­turée de Felix Auger‐Aliassime, battu par Maxime Cressy.