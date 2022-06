Francisco Cerundolo va affronter Rafael Nadal sur le Centre Court de Wimbledon mardi pour ce qui consti­tuera le match le plus spécial de sa jeune carrière. Peu importe ses chances de rallier le 2e tour, le 41e mondial se réjouit d’af­fronter une légende de ce sport pour la toute première fois.

« C’est un grand défi pour moi. C’est le match que j’ai toujours voulu jouer depuis que je suis joueur de tennis profes­sionnel. C’est très spécial. Quand j’ai vu le tirage au sort et que j’ai vu que je débu­te­rais contre Nadal, j’étais heureux. J’avais hâte de jouer un match comme celui‐ci contre Federer, Djokovic ou Nadal avant qu’ils ne prennent leur retraite. Je sais qu’il ne leur reste plus beau­coup d’an­nées dans le tennis profes­sionnel. Jouer contre une réfé­rence, une idole et l’un des meilleurs de l’his­toire est incroyable », s’est extasié l’Argentin de 22 ans au micro de la EFE.