Lorsque la poli­tique s’immisce direc­te­ment dans le sport, ce n’est jamais bon signe pour ce dernier.

Alors que l’édi­tion 2022 du tournoi de Wimbledon pour­rait vrai­sem­bla­ble­ment se dérouler sans les joueurs et joueuses russes et biélo­russes, le Kremlin, par la voix de son porte‐parole, Dmitri Peskov, a réagi à cette infor­ma­tion divul­guée par Sportico et relayée par le New‐York Times. « Une nouvelle fois, ils font des spor­tifs les otages de préjugés poli­tiques, d’in­trigues poli­tiques. C’est inac­cep­table », a déclare le porte‐parole avant de revenir sur l’im­pact sportif de cette déci­sion. « Vu que la Russie est un pays très fort en tennis, l’ex­clu­sion de nos athlètes figu­rant au sommet des clas­se­ments mondiaux aura un impact sur la compé­ti­tion elle‐même. »

Si, pour le moment, l’in­for­ma­tion n’a pas encore été offi­ciel­le­ment confirmée, elle pour­rait l’être dans les prochaines heures d’au­tant que plusieurs sources issues de la BBC, du Times et de FranceInfo semblent toutes aller dans le sens de l’exclusion.