Le tirage au sort de Wimbledon était très attendu.

Au final, le Serbe n’est pas dans la partie de Federer, mais il récu­père Tsitsipas alors que Zverev sera donc du côté du Suisse.

C’est un tableau équi­libré pour les 8 premières têtes de série mais beau­coup plus chaud pour la première semaine.

En effet, Roger Federer a sur sa « route » au 3ème tour un possible duel face à Cameron Norrie, ce qui n’est pas rien vu la forme du Britannique. Son 1er tour face à Mannarino très à l’aise sur l’herbe et gaucher ne sera pas une partie de plaisir non plus.

Novak a été égale­ment bien « servi » avec Draper au 1er tour qui vient de réaliser des exploits Queen’s mais surtout Kevin Anderson au 2ème !!! Le Serbe devrait être rapi­de­ment en place.

8ème de finale théo­rique dans l’ordre du tableau.

Djokovic‐Monfils

Rublev‐Schwartzman

Tsitsipas‐De Miñaur

Shapovalov‐Bautista Agut

Zverev‐Aliassime

Ruud‐Berrettini

Federer‐Carreño

Medvedev‐Hurkacz

Quart de finale théo­rique :