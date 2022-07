Si Christos Kyrgios n’avait pas fait le voyage à Londres, il a accom­pagné son frère à tous les tour­nois pendant quelques années. Il sait à quel point Nick peut être dur envers les membres de son équipe et de sa famille. C’est ce qu’il a expliqué à News.com.

« Être dans sa box peut être une expé­rience incon­for­table, mais ce ne serait pas Nick s’il ne montrait pas sa fougue sur le court. Il essaie de main­tenir l’in­ten­sité élevée et il pense que c’est la meilleure façon. Pour lui, nous crier dessus est une manière de réduire la pres­sion. Il sait que nous l’ai­mons et que nous le soutien­drons quoi qu’il nous dise, alors il se laisse aller et essaie de se recen­trer à travers nous. Nous lui avons souvent dit que s’il en avait vrai­ment besoin et qu’il pensait que cela l’ai­dait, il pouvait nous le dire et nous lui avons fait comprendre que nous serions toujours là, que nous ne l’aban­don­ne­rions pas », a assuré le grand frère du dernier fina­liste de Wimbledon.