Après le témoi­gnage de la mère de Nick, voici celui du frère, Christos Kyrgios, pour The Sunday Morning Herald. Il en dit un peu plus sur cette période sombre qu’a traversée le joueur austra­lien ces dernière années avant qu’il ne rencontre sa petite‐amie actuelle, Costen Hatzi.

« Pendant une grande partie des six ou sept dernières années, j’ai perdu mon petit frère. Ce gamin avec lequel j’ai grandi, qui était si insou­ciant et atta­chant, a presque disparu. Le monde l’a changé. Le tennis l’a changé. Il est devenu distrait, toujours préoc­cupé par quelque chose. Même lorsque vous étiez avec lui, il n’était pas présent dans le moment présent. Les gens ne le savent pas, mais Nick et moi avons cessé de nous parler pendant un certain temps. Quand il sortait à toute heure du matin, essayant de boire pour sortir de sa dépres­sion. Il était prison­nier de son propre corps, passant par les étapes sans aucun senti­ment de bonheur dans la vie qu’il avait travaillé si dur pour se faire. Je venais rendre visite à maman et papa, et Nick ne sortait pas du lit avant midi. En quatre ou cinq jours, je ne le voyais qu’une heure. Mon frère me manquait. Je ne connais­sais pas cette autre personne qu’il était devenu », a raconté Christos Kyrgios.