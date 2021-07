Marin Cilic menait les débats jusqu’au début du troi­sième set et puis un coup qui sort de peu et le match change de sens.

Et quand Daniil sent une oppor­tu­nité de revenir alors là il est diffi­cile de le retenir : « Quand Daniil est dans une bonne spirale, qu’il sent que c’est possible de revenir il produit son meilleur tennis. Il devient plus régu­lier, il rate peu, surtout sur les gros points, ceux qui comptent. Après, j’ai aussi baissé notam­ment sur ma première balle, mon service en général. Il a commencé à me faire très mal sur ma deuxième. Il bouge bien, il vient de gagner sur herbe. J’ai vrai­ment le senti­ment qu’il va être dur à battre ici »