The Coach a décidé de relever le défi d’in­té­grer le team de Stefanos Tsitsipas qui a « dégagé » son père affir­mant que c’était définitif.

L’an dernier, le Grec était arrivé avec Goran Ivanisevic qui était resté quelques jours à Londres avant de mettre vite fin à sa colla­bo­ra­tion trou­vant Stefanos lent, pas en forme et peu travailleur.

Le défi est donc immense pour Patrick Mouratoglou d’au­tant que l’on ne peut pas dire que Tsitsipas soit un joueur d’avenir.

Alors certains expli­que­ront que The Coach a le don de se coller toujours à des cham­pions qui ont déjà eu leur heure de gloire. On pense forcé­ment à Serena, mais aussi à Rune, et Osaka, au lieu de prendre un espoir sous son aile et d’en faire un cham­pion. Au final, on leur répondra à chacun son style.

Actuellement, 83ème mondial, Stefanos est un fantôme sur le court et présente un bilan de 16 victoires pour 14 défaites. On a envie de dire qu’il a décidé de faire All In, de tenter son dernier coup en donnant son destin à un mentor qui adore­rait démon­trer à tous ceux qui le dénigrent qu’il est capable lui sauver sa vie de champion.

Au final, soyons bon joueur et souhai­tons le meilleur car ce serait une superbe aven­ture pour ces deux passionnés qui se connaissent depuis des lustres de parvenir à revenir dans la rythme…