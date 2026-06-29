The Coach a décidé de relever le défi d’intégrer le team de Stefanos Tsitsipas qui a « dégagé » son père affirmant que c’était définitif.
L’an dernier, le Grec était arrivé avec Goran Ivanisevic qui était resté quelques jours à Londres avant de mettre vite fin à sa collaboration trouvant Stefanos lent, pas en forme et peu travailleur.
Le défi est donc immense pour Patrick Mouratoglou d’autant que l’on ne peut pas dire que Tsitsipas soit un joueur d’avenir.
Alors certains expliqueront que The Coach a le don de se coller toujours à des champions qui ont déjà eu leur heure de gloire. On pense forcément à Serena, mais aussi à Rune, et Osaka, au lieu de prendre un espoir sous son aile et d’en faire un champion. Au final, on leur répondra à chacun son style.
Actuellement, 83ème mondial, Stefanos est un fantôme sur le court et présente un bilan de 16 victoires pour 14 défaites. On a envie de dire qu’il a décidé de faire All In, de tenter son dernier coup en donnant son destin à un mentor qui adorerait démontrer à tous ceux qui le dénigrent qu’il est capable lui sauver sa vie de champion.
Au final, soyons bon joueur et souhaitons le meilleur car ce serait une superbe aventure pour ces deux passionnés qui se connaissent depuis des lustres de parvenir à revenir dans la rythme…
Publié le lundi 29 juin 2026 à 08:30