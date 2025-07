L’Italien Flavio Cobolli n’avait jamais dépassé le troi­sième tour en Grand Chelem. Tombeur de Marin Cilic en huitièmes de finale de Wimbledon, l’Italien, 24e mondial, s’est offert le droit de défier Novak Djokovic en quarts. Et il a visi­ble­ment hâte d’en découdre.

« Je rêve de ça depuis que je suis tout jeune et que j’ai débuté le tennis. Tous les membres de ma famille et de mon équipe me répètent chaque jour que je suis né pour disputer des matchs comme celui‐là. Ils me voient à la fois très froid sur le court mais égale­ment élec­trique. Ils sont persuadés que je suis fait pour jouer ce genre de rencontres. Je crois que c’est vrai. J’aime jouer contre des grands joueurs, des légendes de notre sport, surtout sur des courts comme ça, sur ce genre de tour­nois du Grand Chelem. J’ai beau­coup d’émotions car c’est un jour que je ne vais jamais oublier, c’est certain. »