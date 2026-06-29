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Cobolli dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas : « Ce n’est pas un gazon comme les autres, il est complè­te­ment diffé­rent de tous les tour­nois de préparation »

Par
Thomas S
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Il ne faut pas être un grand connais­seur de tennis pour rapi­de­ment se rendre compte que le tournoi de Wimbledon ressemble parfois à celui de Roland‐Garros. 

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi, Flavio Cobolli, quart de finale en titre sur le gazon londo­nien, a dit ce qu’il pensait vrai­ment de ce dernier. Et visi­ble­ment, cela lui convient bien. 

« Je pense que ce n’est pas un gazon comme les autres, il est complè­te­ment diffé­rent de tous les tour­nois de prépa­ra­tion. C’est beau­coup plus lent et beau­coup plus jouable que les autres surfaces en gazon, donc je pense que cela peut m’aider à donner le meilleur de moi‐même et à jouer mon meilleur tennis. Je l’ai déjà fait l’année dernière, et cette année j’espère réitérer ma perfor­mance et faire encore mieux. C’est une tran­si­tion que j’apprécie ; évidem­ment, c’est complexe, mais petit à petit, on s’y habitue. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 17:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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