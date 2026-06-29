Il ne faut pas être un grand connaisseur de tennis pour rapidement se rendre compte que le tournoi de Wimbledon ressemble parfois à celui de Roland‐Garros.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant tournoi, Flavio Cobolli, quart de finale en titre sur le gazon londonien, a dit ce qu’il pensait vraiment de ce dernier. Et visiblement, cela lui convient bien.
« Je pense que ce n’est pas un gazon comme les autres, il est complètement différent de tous les tournois de préparation. C’est beaucoup plus lent et beaucoup plus jouable que les autres surfaces en gazon, donc je pense que cela peut m’aider à donner le meilleur de moi‐même et à jouer mon meilleur tennis. Je l’ai déjà fait l’année dernière, et cette année j’espère réitérer ma performance et faire encore mieux. C’est une transition que j’apprécie ; évidemment, c’est complexe, mais petit à petit, on s’y habitue. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 17:06