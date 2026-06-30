Avant son entrée en lice contre Mariano Navone ce mardi à Wimbledon, Flavio Cobolli a raconté à Eurosport Italie sa discus­sion avec Alexander Zverev quelques jours après leur finale à Roland‐Garros, remportée en cinq sets par l’Allemand.

« Le premier jour où nous nous sommes revus à Halle, nous nous sommes bien sûr salués et je l’ai encore féli­cité, tout comme lui m’a féli­cité. Nous avons tous les deux fait un super tournoi. Il m’a demandé si j’avais digéré, je lui ai répondu que j’étais très heureux, que je n’avais pas été en colère, pas même une minute. J’ai toujours été très heureux et joyeux de ce qui se passait, alors je lui ai dit ça et il était même un peu perplexe. Il m’a dit qu’après sa finale perdue contre Thiem à l’US Open 2020, il s’était senti très mal ; je lui ai répondu : ‘Personellement, je l’ai vécue diffé­rem­ment et j’espère que cela m’aidera à en disputer d’autres.’ Il m’a dit que j’en dispu­te­rais beau­coup d’autres, et je lui ai répondu : ‘J’espère bien.’ »