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Cobolli : « Quand j’ai revu Zverev après notre finale à Roland‐Garros et qu’il m’a demandé si j’avais digéré la défaite, ma réponse l’a rendu un peu perplexe »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant son entrée en lice contre Mariano Navone ce mardi à Wimbledon, Flavio Cobolli a raconté à Eurosport Italie sa discus­sion avec Alexander Zverev quelques jours après leur finale à Roland‐Garros, remportée en cinq sets par l’Allemand. 

« Le premier jour où nous nous sommes revus à Halle, nous nous sommes bien sûr salués et je l’ai encore féli­cité, tout comme lui m’a féli­cité. Nous avons tous les deux fait un super tournoi. Il m’a demandé si j’avais digéré, je lui ai répondu que j’étais très heureux, que je n’avais pas été en colère, pas même une minute. J’ai toujours été très heureux et joyeux de ce qui se passait, alors je lui ai dit ça et il était même un peu perplexe. Il m’a dit qu’après sa finale perdue contre Thiem à l’US Open 2020, il s’était senti très mal ; je lui ai répondu : ‘Personellement, je l’ai vécue diffé­rem­ment et j’espère que cela m’aidera à en disputer d’autres.’ Il m’a dit que j’en dispu­te­rais beau­coup d’autres, et je lui ai répondu : ‘J’espère bien.’ »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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