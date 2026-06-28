Coco Gauff est une fille des soeurs Williams, c’est une évidence. Dans son jeu, son achar­ne­ment mais aussi ses diffé­rentes prises de paroles. Forcément, elle a donc évoqué un souvenir qui pèse lourd dans sa rela­tion avec elles.

« Quand j’ai joué contre Venus sur le court central à 15 ans, je n’ai pas regardé une seule fois le score car je ne voulais pas voir son nom. Dès que vous le voyez, tout devient réel. Peut‐être que le meilleur conseil est de ne pas regarder le score. Vous devez aussi entrer sur le court en croyant vrai­ment que vous pouvez gagner et en vous atten­dant à ce qu’elles jouent un grand tennis. Avec Serena, c’est encore diffé­rent car cela fait des années que nous ne l’avons pas vue compétir et il n’y a prati­que­ment pas de rapport récent sur son jeu. Celui qui joue contre une des sœurs Williams, que ce soit sur le Centre Court ou sur le Court n°1, sait que ce ne sera pas un match facile. »