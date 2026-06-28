Coco Gauff est une fille des soeurs Williams, c’est une évidence. Dans son jeu, son acharnement mais aussi ses différentes prises de paroles. Forcément, elle a donc évoqué un souvenir qui pèse lourd dans sa relation avec elles.
« Quand j’ai joué contre Venus sur le court central à 15 ans, je n’ai pas regardé une seule fois le score car je ne voulais pas voir son nom. Dès que vous le voyez, tout devient réel. Peut‐être que le meilleur conseil est de ne pas regarder le score. Vous devez aussi entrer sur le court en croyant vraiment que vous pouvez gagner et en vous attendant à ce qu’elles jouent un grand tennis. Avec Serena, c’est encore différent car cela fait des années que nous ne l’avons pas vue compétir et il n’y a pratiquement pas de rapport récent sur son jeu. Celui qui joue contre une des sœurs Williams, que ce soit sur le Centre Court ou sur le Court n°1, sait que ce ne sera pas un match facile. »
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 11:11