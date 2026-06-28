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Coco Gauff a trouvé la parade contre les Williams : « Quand j’ai joué contre Venus sur le court central à 15 ans, je n’ai pas regardé une seule fois le score car je ne voulais pas voir son nom »

Par
Laurent Trupiano
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199
Australian Open - Melbourne - 16�12025

Coco Gauff est une fille des soeurs Williams, c’est une évidence. Dans son jeu, son achar­ne­ment mais aussi ses diffé­rentes prises de paroles. Forcément, elle a donc évoqué un souvenir qui pèse lourd dans sa rela­tion avec elles.

« Quand j’ai joué contre Venus sur le court central à 15 ans, je n’ai pas regardé une seule fois le score car je ne voulais pas voir son nom. Dès que vous le voyez, tout devient réel. Peut‐être que le meilleur conseil est de ne pas regarder le score. Vous devez aussi entrer sur le court en croyant vrai­ment que vous pouvez gagner et en vous atten­dant à ce qu’elles jouent un grand tennis. Avec Serena, c’est encore diffé­rent car cela fait des années que nous ne l’avons pas vue compétir et il n’y a prati­que­ment pas de rapport récent sur son jeu. Celui qui joue contre une des sœurs Williams, que ce soit sur le Centre Court ou sur le Court n°1, sait que ce ne sera pas un match facile. »

Publié le dimanche 28 juin 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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