En confé­rence de presse après sa défaite contre Karolina Muchova en demi‐finales de Wimbledon (6−2, 1–6, 7–6[10]), Coco Gauff est revenu sur sa balle de match manquée à 10–9 dans le super tie‐break.

Coco Gauff on losing to Muchova at Wimbledon after having match point



“I look at… Roger lost match points here. Jannik obviously at Roland Garros. So every great cham­pion has this happen in their career. Maybe this is some­thing I need to be on their level.”



(via Wimbledon… pic.twitter.com/gIGdxUMfXv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2026

« D’un côté, on peut se dire : ‘Pourquoi jouer une amortie ?’, mais d’un autre côté, je pense à tous les points que j’ai gagnés grâce à ça. Est‐ce que c’était le bon choix à ce moment‐là ? Peut‐être pas. Mais si je l’avais réussie, tout le monde aurait dit à quel point ce coup était génial et coura­geux sous pres­sion. C’est le tennis. On perd des points sur des détails, des milli­mètres. Honnêtement, son retour est revenu dans une zone compli­quée pour moi. Le rebond m’a un peu surprise. J’ai juste paniqué un tout petit peu. Si c’était à refaire, je pense que j’au­rais proba­ble­ment tenté un coup droit slicé le long de la ligne. En fait, je n’ai aucun regret. Il y a des points, évidem­ment, sur lesquels j’ai­me­rais prendre de meilleures déci­sions. Mais c’est comme ça qu’on apprend et qu’on devient une meilleure joueuse. Je me dis que Roger (Federer) a raté des balles de match ici, Jannik (Sinner) aussi à Roland‐Garros. Ça arrive à tous les grands cham­pions dans leur carrière. C’est peut‐être un passage obligé pour que j’at­teigne leur niveau. »

Coco Gauff on losing to Muchova at Wimbledon after having match point



“I look at… Roger lost match points here. Jannik obviously at Roland Garros. So every great cham­pion has this happen in their career. Maybe this is some­thing I need to be on their level.”



(via Wimbledon… pic.twitter.com/gIGdxUMfXv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2026