En conférence de presse après sa défaite contre Karolina Muchova en demi‐finales de Wimbledon (6−2, 1–6, 7–6[10]), Coco Gauff est revenu sur sa balle de match manquée à 10–9 dans le super tie‐break.
Coco Gauff on losing to Muchova at Wimbledon after having match point— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2026
“I look at… Roger lost match points here. Jannik obviously at Roland Garros. So every great champion has this happen in their career. Maybe this is something I need to be on their level.”
(via Wimbledon… pic.twitter.com/gIGdxUMfXv
« D’un côté, on peut se dire : ‘Pourquoi jouer une amortie ?’, mais d’un autre côté, je pense à tous les points que j’ai gagnés grâce à ça. Est‐ce que c’était le bon choix à ce moment‐là ? Peut‐être pas. Mais si je l’avais réussie, tout le monde aurait dit à quel point ce coup était génial et courageux sous pression. C’est le tennis. On perd des points sur des détails, des millimètres. Honnêtement, son retour est revenu dans une zone compliquée pour moi. Le rebond m’a un peu surprise. J’ai juste paniqué un tout petit peu. Si c’était à refaire, je pense que j’aurais probablement tenté un coup droit slicé le long de la ligne. En fait, je n’ai aucun regret. Il y a des points, évidemment, sur lesquels j’aimerais prendre de meilleures décisions. Mais c’est comme ça qu’on apprend et qu’on devient une meilleure joueuse. Je me dis que Roger (Federer) a raté des balles de match ici, Jannik (Sinner) aussi à Roland‐Garros. Ça arrive à tous les grands champions dans leur carrière. C’est peut‐être un passage obligé pour que j’atteigne leur niveau. »
Coco Gauff on losing to Muchova at Wimbledon after having match point— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2026
“I look at… Roger lost match points here. Jannik obviously at Roland Garros. So every great champion has this happen in their career. Maybe this is something I need to be on their level.”
(via Wimbledon… pic.twitter.com/gIGdxUMfXv
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 11:38