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Coco Gauff, après sa défaite au super tie‐break : « Je me dis que Federer a raté des balles de match ici, Sinner aussi à Roland‐Garros. Ça arrive à tous les grands champions »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa défaite contre Karolina Muchova en demi‐finales de Wimbledon (6−2, 1–6, 7–6[10]), Coco Gauff est revenu sur sa balle de match manquée à 10–9 dans le super tie‐break. 

« D’un côté, on peut se dire : ‘Pourquoi jouer une amortie ?’, mais d’un autre côté, je pense à tous les points que j’ai gagnés grâce à ça. Est‐ce que c’était le bon choix à ce moment‐là ? Peut‐être pas. Mais si je l’avais réussie, tout le monde aurait dit à quel point ce coup était génial et coura­geux sous pres­sion. C’est le tennis. On perd des points sur des détails, des milli­mètres. Honnêtement, son retour est revenu dans une zone compli­quée pour moi. Le rebond m’a un peu surprise. J’ai juste paniqué un tout petit peu. Si c’était à refaire, je pense que j’au­rais proba­ble­ment tenté un coup droit slicé le long de la ligne. En fait, je n’ai aucun regret. Il y a des points, évidem­ment, sur lesquels j’ai­me­rais prendre de meilleures déci­sions. Mais c’est comme ça qu’on apprend et qu’on devient une meilleure joueuse. Je me dis que Roger (Federer) a raté des balles de match ici, Jannik (Sinner) aussi à Roland‐Garros. Ça arrive à tous les grands cham­pions dans leur carrière. C’est peut‐être un passage obligé pour que j’at­teigne leur niveau. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 11:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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