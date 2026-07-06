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Coco Gauff, après sa victoire en 8es de finale : « Je n’avais jamais eu à courir contre la montre. Franchement, j’ai ressenti la pression »

Par
Baptiste Mulatier
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Coco Gauff a pu venir à bout de Belinda Bencic (11e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–4) juste avant le couvre‐feu, instauré à 23h à Londres (minuit en France). 

À l’issue de la rencontre, l’Américaine a reconnu avoir été préoc­cupée par le chro­no­mètre en fin de match.

« Je suis super contente d’être enfin en quarts. Je ne sais même plus combien de fois j’ai essayé. Je regar­dais l’horloge pendant mon dernier jeu de service. Je me disais : ‘Il faut que je sorte de gros services et de gros coups.’ Honnêtement, sur cette balle de match, j’ai opté pour un service‐volée parce que je me disais : ‘Il faut que je termine ce point.’ C’était sans doute la fin de match la plus hale­tante. Je n’avais jamais eu à courir contre la montre. Au tennis, on n’a pas l’habitude d’avoir une horloge. Mais fran­che­ment, j’ai ressenti la pres­sion. Je suis contente de ne pas avoir choisi le basket. »

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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