Coco Gauff a pu venir à bout de Belinda Bencic (11e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–4) juste avant le couvre‐feu, instauré à 23h à Londres (minuit en France).
À l’issue de la rencontre, l’Américaine a reconnu avoir été préoccupée par le chronomètre en fin de match.
Coco Gauff on finishing her match against Bencic just before Wimbledon curfew to reach the quarterfinals :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026
“Yayyy. 😂 super happy to be in the quarters finally. I don’t know how many tries it’s been. I was looking at the clock the last service game. I was like ‘I gotta hit some… pic.twitter.com/p9Y9TCimtf
« Je suis super contente d’être enfin en quarts. Je ne sais même plus combien de fois j’ai essayé. Je regardais l’horloge pendant mon dernier jeu de service. Je me disais : ‘Il faut que je sorte de gros services et de gros coups.’ Honnêtement, sur cette balle de match, j’ai opté pour un service‐volée parce que je me disais : ‘Il faut que je termine ce point.’ C’était sans doute la fin de match la plus haletante. Je n’avais jamais eu à courir contre la montre. Au tennis, on n’a pas l’habitude d’avoir une horloge. Mais franchement, j’ai ressenti la pression. Je suis contente de ne pas avoir choisi le basket. »
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 11:55