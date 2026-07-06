Coco Gauff a pu venir à bout de Belinda Bencic (11e mondiale) en huitièmes de finale de Wimbledon (4−6, 6–3, 6–4) juste avant le couvre‐feu, instauré à 23h à Londres (minuit en France).

À l’issue de la rencontre, l’Américaine a reconnu avoir été préoc­cupée par le chro­no­mètre en fin de match.

Coco Gauff on fini­shing her match against Bencic just before Wimbledon curfew to reach the quar­ter­fi­nals :



“Yayyy. 😂 super happy to be in the quar­ters finally. I don’t know how many tries it’s been. I was looking at the clock the last service game. I was like ‘I gotta hit some… pic.twitter.com/p9Y9TCimtf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2026

« Je suis super contente d’être enfin en quarts. Je ne sais même plus combien de fois j’ai essayé. Je regar­dais l’horloge pendant mon dernier jeu de service. Je me disais : ‘Il faut que je sorte de gros services et de gros coups.’ Honnêtement, sur cette balle de match, j’ai opté pour un service‐volée parce que je me disais : ‘Il faut que je termine ce point.’ C’était sans doute la fin de match la plus hale­tante. Je n’avais jamais eu à courir contre la montre. Au tennis, on n’a pas l’habitude d’avoir une horloge. Mais fran­che­ment, j’ai ressenti la pres­sion. Je suis contente de ne pas avoir choisi le basket. »