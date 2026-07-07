Grande première pour Coco Gauff. Pour sa septième participation à Wimbledon, elle a enfin rallié le dernier carré du tournoi.
Pourtant pas favorite face à sa compatriote et amie, Jessica Pegula, l’Américaine a renversé le match après la perte du premier set : 4–6, 6–3, 6–3, en 1h50 de jeu.
Interrogée sur le court après la rencontre, l’actuelle 7e joueuse mondiale a fait part de sa grande fierté étant donné son récent bilan sur gazon.
Coco Gauff after making her first Wimbledon semifinal :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026
« Honestly, pretty insane. Considering I hadn’t won a match on grass in 2 years before this tournament. I’m definitely just really happy with how I played today. Jess is an incredible opponent and person, playing against her… pic.twitter.com/0v0Tyxu7l2
« Honnêtement, c’est un peu fou. Surtout quand on sait que je n’avais pas remporté un seul match sur gazon depuis deux ans avant ce tournoi. Je suis vraiment très contente de ma prestation d’aujourd’hui. Jess est une adversaire et une personne incroyable ; jouer contre elle n’est jamais facile. Je suis simplement heureuse d’avoir réussi à passer ce cap aujourd’hui », a déclaré celle qui affrontera Osaka ou Muchova pour une place en finale.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 17:03