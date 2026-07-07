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Coco Gauff, quali­fiée en demi‐finales : « Quand on sait que je n’avais pas remporté un seul match sur gazon depuis deux ans avant ce tournoi, c’est un peu fou »

Par
Thomas S
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Grande première pour Coco Gauff. Pour sa septième parti­ci­pa­tion à Wimbledon, elle a enfin rallié le dernier carré du tournoi. 

Pourtant pas favo­rite face à sa compa­triote et amie, Jessica Pegula, l’Américaine a renversé le match après la perte du premier set : 4–6, 6–3, 6–3, en 1h50 de jeu. 

Interrogée sur le court après la rencontre, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale a fait part de sa grande fierté étant donné son récent bilan sur gazon. 

« Honnêtement, c’est un peu fou. Surtout quand on sait que je n’avais pas remporté un seul match sur gazon depuis deux ans avant ce tournoi. Je suis vrai­ment très contente de ma pres­ta­tion d’au­jourd’hui. Jess est une adver­saire et une personne incroyable ; jouer contre elle n’est jamais facile. Je suis simple­ment heureuse d’avoir réussi à passer ce cap aujourd’hui », a déclaré celle qui affron­tera Osaka ou Muchova pour une place en finale. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 17:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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