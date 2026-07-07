Grande première pour Coco Gauff. Pour sa septième parti­ci­pa­tion à Wimbledon, elle a enfin rallié le dernier carré du tournoi.

Pourtant pas favo­rite face à sa compa­triote et amie, Jessica Pegula, l’Américaine a renversé le match après la perte du premier set : 4–6, 6–3, 6–3, en 1h50 de jeu.

Interrogée sur le court après la rencontre, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale a fait part de sa grande fierté étant donné son récent bilan sur gazon.

Coco Gauff after making her first Wimbledon semi­final :



« Honestly, pretty insane. Considering I hadn’t won a match on grass in 2 years before this tour­na­ment. I’m defi­ni­tely just really happy with how I played today. Jess is an incre­dible opponent and person, playing against her… pic.twitter.com/0v0Tyxu7l2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 7, 2026

« Honnêtement, c’est un peu fou. Surtout quand on sait que je n’avais pas remporté un seul match sur gazon depuis deux ans avant ce tournoi. Je suis vrai­ment très contente de ma pres­ta­tion d’au­jourd’hui. Jess est une adver­saire et une personne incroyable ; jouer contre elle n’est jamais facile. Je suis simple­ment heureuse d’avoir réussi à passer ce cap aujourd’hui », a déclaré celle qui affron­tera Osaka ou Muchova pour une place en finale.