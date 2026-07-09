Accueil Wimbledon

Coco Gauff : « Si la semaine dernière, quel­qu’un m’avait dit que je serais en demi‐finales, je ne l’au­rais pas cru »

Par
Baptiste Mulatier
-
166

Alors qu’elle n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon avant cette année, Coco Gauff se retrouve dans le dernier carré à Londres, et c’est une surprise pour elle. 

« Par le passé, on disait souvent que mon jeu n’était peut‐être pas vrai­ment adapté au gazon. Même la semaine dernière, si quel­qu’un m’avait dit que je serais en demi‐finales, je ne l’au­rais pas cru. Ça compte beau­coup pour moi. Je pense que je peux aussi me détendre un peu par rapport à ça. Maintenant, j’ai le senti­ment que, quoi qu’il arrive dans la suite de ce tournoi, j’ai trouvé une forme de déclic sur gazon. Je suis déjà fière de moi, mais je ne suis pas satis­faite, je veux aller jusqu’au bout », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par L’Equipe.

Ce jeudi, elle affron­tera Karolina Muchova pour une place en finale.

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥