Alors qu’elle n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon avant cette année, Coco Gauff se retrouve dans le dernier carré à Londres, et c’est une surprise pour elle.

« Par le passé, on disait souvent que mon jeu n’était peut‐être pas vrai­ment adapté au gazon. Même la semaine dernière, si quel­qu’un m’avait dit que je serais en demi‐finales, je ne l’au­rais pas cru. Ça compte beau­coup pour moi. Je pense que je peux aussi me détendre un peu par rapport à ça. Maintenant, j’ai le senti­ment que, quoi qu’il arrive dans la suite de ce tournoi, j’ai trouvé une forme de déclic sur gazon. Je suis déjà fière de moi, mais je ne suis pas satis­faite, je veux aller jusqu’au bout », a déclaré l’Américaine dans des propos relayés par L’Equipe.

Ce jeudi, elle affron­tera Karolina Muchova pour une place en finale.