Dans des propos relayés par Arab News avant son entrée en lice à Wimbledon, Coco Gauff a évoqué le séjour à Ibiza de Carlos Alcaraz après son sacre à Roland‐Garros, où elle a égale­ment été titrée.

« J’ai vu qu’il était à Ibiza. Personnellement, je suis rentrée chez moi (aux Etats‐Unis). Je me suis dit que l’année prochaine, je ferais peut‐être mieux de rester de ce côté‐ci de l’Atlantique et de m’amuser plutôt que de retourner aux États‐Unis. Je lui en parlerai peut‐être. Je veux savoir exac­te­ment ce qu’il a mangé, ce qu’il a bu, à quelle heure il s’est couché chaque soir. Je vais lui demander comment se sont passés ces trois jours », a déclaré en riant l’Américaine, qui aime­rait imiter l’Espagnol, vain­queur de Roland‐Garros et Wimbledon à la suite l’an dernier.