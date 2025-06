De passage ce samedi en confé­rence de presse avant son entrée en lice à Wimbledon où elle sera opposée à Yastremska, Cori Gauff a une fois de plus été inter­rogée sur les propos pas très classes d’Aryna Sabalenka après leur affron­te­ment en finale à Roland‐Garros.

Et si les deux joueurs ont depuis enterré la hache de guerre avec notam­ment une petite choré­gra­phie sur le Centre Court, l’Américaine n’a pas caché avoir été un peu surprise par ces déclarations.

« Il est évident que certaines des choses qui ont été dites lors de la confé­rence de presse étaient un peu surpre­nantes, mais oui, je ne suis pas quel­qu’un de rancu­nier et lorsque j’en ai parlé à mon entou­rage, je me suis dit que si elle s’ex­cu­sait, pas même publi­que­ment, mais plutôt en privé, je m’en remet­trais et nous irions de l’avant. »