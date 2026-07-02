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Coco Gauff sur la défaite de Serena Williams : « Son adver­saire a joué niveau top 10 voire top 5 mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Si pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, après quatre ans d’ab­sence, Serena Williams s’est inclinée en trois sets contre l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), Coco Gauff a été impres­sionnée par la perfor­mance de sa légen­daire compatriote. 

« J’ai regardé prati­que­ment tout le match. J’ai trouvé que Serena jouait vrai­ment très bien. Maya a elle joué niveau top 10, voire top 5. C’est clai­re­ment une excel­lente joueuse. Je ne l’ai jamais affrontée, mais je crois qu’elle était classée dans le top 20, ou presque (28e au mieux). C’est une grande compé­ti­trice et elle a l’air d’être une fille cool. Je pense vrai­ment que si quelqu’un était prêt pour ce moment, c’était bien elle. Mais je trouve que le niveau de Serena était dingue. Pour moi, ça prouve encore plus qu’elle est la GOAT. Malgré son âge et tout ça, je ne sais pas comment elle a pu jouer à ce niveau après quatre ans d’absence. J’étais déjà nerveuse de ne pas avoir joué depuis environ deux semaines avant ce tournoi. Je ne peux pas imaginer après quatre ans. C’est tout simple­ment la meilleure de tous les temps. Je l’adore. J’adore son comba­ti­vité. Son service est incroyable. C’est tout simple­ment dingue. On la regarde et on se dit : ‘On se croi­rait il y a dix ans.’ »

Avant de battre Serena Williams, Maya Joint avait pour rappel perdu 13 de ses 14 derniers matchs. 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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