Si pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, après quatre ans d’ab­sence, Serena Williams s’est inclinée en trois sets contre l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), Coco Gauff a été impres­sionnée par la perfor­mance de sa légen­daire compatriote.

« J’ai regardé prati­que­ment tout le match. J’ai trouvé que Serena jouait vrai­ment très bien. Maya a elle joué niveau top 10, voire top 5. C’est clai­re­ment une excel­lente joueuse. Je ne l’ai jamais affrontée, mais je crois qu’elle était classée dans le top 20, ou presque (28e au mieux). C’est une grande compé­ti­trice et elle a l’air d’être une fille cool. Je pense vrai­ment que si quelqu’un était prêt pour ce moment, c’était bien elle. Mais je trouve que le niveau de Serena était dingue. Pour moi, ça prouve encore plus qu’elle est la GOAT. Malgré son âge et tout ça, je ne sais pas comment elle a pu jouer à ce niveau après quatre ans d’absence. J’étais déjà nerveuse de ne pas avoir joué depuis environ deux semaines avant ce tournoi. Je ne peux pas imaginer après quatre ans. C’est tout simple­ment la meilleure de tous les temps. Je l’adore. J’adore son comba­ti­vité. Son service est incroyable. C’est tout simple­ment dingue. On la regarde et on se dit : ‘On se croi­rait il y a dix ans.’ »

Coco Gauff says Serena Williams’ come­back match at Wimbledon proved even more that she’s the GOAT, ‘Maya played like top 10, top 5 tennis… I think Serena’s level was insane’



“I watched basi­cally the whole match. I missed the begin­ning, a little bit of the first. I don’t know,… pic.twitter.com/abDXipP5NG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Avant de battre Serena Williams, Maya Joint avait pour rappel perdu 13 de ses 14 derniers matchs.