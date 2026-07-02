Si pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, après quatre ans d’absence, Serena Williams s’est inclinée en trois sets contre l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), Coco Gauff a été impressionnée par la performance de sa légendaire compatriote.
« J’ai regardé pratiquement tout le match. J’ai trouvé que Serena jouait vraiment très bien. Maya a elle joué niveau top 10, voire top 5. C’est clairement une excellente joueuse. Je ne l’ai jamais affrontée, mais je crois qu’elle était classée dans le top 20, ou presque (28e au mieux). C’est une grande compétitrice et elle a l’air d’être une fille cool. Je pense vraiment que si quelqu’un était prêt pour ce moment, c’était bien elle. Mais je trouve que le niveau de Serena était dingue. Pour moi, ça prouve encore plus qu’elle est la GOAT. Malgré son âge et tout ça, je ne sais pas comment elle a pu jouer à ce niveau après quatre ans d’absence. J’étais déjà nerveuse de ne pas avoir joué depuis environ deux semaines avant ce tournoi. Je ne peux pas imaginer après quatre ans. C’est tout simplement la meilleure de tous les temps. Je l’adore. J’adore son combativité. Son service est incroyable. C’est tout simplement dingue. On la regarde et on se dit : ‘On se croirait il y a dix ans.’ »
Coco Gauff says Serena Williams’ comeback match at Wimbledon proved even more that she’s the GOAT, ‘Maya played like top 10, top 5 tennis… I think Serena’s level was insane’— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
“I watched basically the whole match. I missed the beginning, a little bit of the first. I don’t know,… pic.twitter.com/abDXipP5NG
Avant de battre Serena Williams, Maya Joint avait pour rappel perdu 13 de ses 14 derniers matchs.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 14:55