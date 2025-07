« J’ai dit à Iga qu’elle n’avait pas besoin de manquer de sincé­rité à propos de ma bles­sure. Personne n’a besoin d’être hypo­crite », avait lâché Danielle Collins après son abandon contre Swiatek en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris l’été dernier.

L’Américaine n’ap­précie pas Iga Swiatek et l’a déjà montré plusieurs fois. Après avoir été battue par la Polonaise au troi­sième tour de Wimbledon (6−2, 6–3) ce samedi, la 54e joueuse mondiale a été inter­rogée sur sa rela­tion avec la quin­tuple lauréate en Grand Chelem.

« Je ne pense pas que nous soyons tous destinés à bien nous entendre. Iga est une excel­lente joueuse, je suis sa rivale et, en fin de compte, nous sommes en compé­ti­tion l’une contre l’autre. C’est tout. Je préfère régler les choses direc­te­ment avec la personne concernée. Je ne parle pas des gens dans leur dos, et s’il y a un problème, je le règle avec la personne concernée », a répondu Collins dans des propos relayés par The Tennis Gazette.