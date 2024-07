Le tennis est un sport qui rend fou, même à l’entraînement.

De passage ce lundi en confé­rence de presse après sa victoire face à sa compa­triote Caroline Dolehide (6−1, 6–2) au premier tour de Wimbledon, Cori Gauff a expliqué avoir récem­ment au une conver­sa­tion sur ces joueuses qui ne pouvaient pas s’empêcher de tricher sur des balles litigieuses.

« J’ai eu une conver­sa­tion avec quel­qu’un, je ne vais pas dire qui. Nous avons eu une conver­sa­tion sur le fait que certaines joueuses du circuit aiment un peu trop contester les marques à l’en­traî­ne­ment. Cela nous a bien fait rire. Il y a des filles, je ne sais pas si c’est inten­tionnel ou non, mais elles le font. En ce qui me concerne, je ne m’of­fusque pas vrai­ment. Souvent, ce sont des filles qui étaient peut‐être des tricheuses au lycée et qui ont gardé cette habi­tude. La plupart du temps, j’es­saie de m’en­traîner avec des gens qui ne font pas ça. Pour moi, si c’est proche, ça peut être dedans ou dehors. Mais il y a des filles qui déclarent déli­bé­ré­ment que la balle est à à coup sûr à l’in­té­rieur de la ligne. Je sais que les gens vont se dire que c’est peut‐être Ostapenko parce qu’elle fait ça. Mais en fait, c’est l’une des personnes avec lesquelles je préfère m’en­traîner. Elle est tout simple­ment drôle. Je pense qu’elle croit sincè­re­ment que sa balle est toujours bonne, mais elle ne le fait pas à l’en­traî­ne­ment. C’est défi­ni­ti­ve­ment d’autres personnes. »