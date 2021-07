Très convain­cante face à Bianca Andreescu, Alizé Cornet est en forme.

Elle aime le jeu sur le gazon, et elle compte bien profiter de cette surface pour tenter d’aller le plus loin possible : « Je savais un peu plus comment elle jouait sur cette surface, ce qui la déran­geait et je pense que je l’ai plutôt bien utilisé aujourd’hui, variant beau­coup et étant agressif quand j’en avais besoin » a déclaré la Tricolore.

Forte d’avoir battu il y a quelques années la reine de Wimbledon, Serena Williams, Alizé semble vouloir se servir de se souvenir lors de cette édition : « Depuis que j’ai battu Serena en 2014, qui est la meilleure joueuse de tous les temps sur gazon, je veux dire peut‐être à l’ex­cep­tion de Steffi Graf, mais de notre époque, cela m’a montré que je pouvais battre n’im­porte qui sur cette surface. Bien sûr, j’y pense parfois quand je suis en diffi­culté pendant un match. Je me dis ‘OK, tu l’as fait une fois, tu sais que tu peux bien jouer. Ne vous fixez pas de limites, vous savez, et visez le ciel, c’est ce que j’es­saie de faire. Je devrais avoir cette menta­lité un peu plus que le reste de l’année. »