Alizé Cornet a envoyé du lourd en confé­rence de presse sur le sujet Covid‐19 expli­quant carré­ment qu’une épidémie avait eu lieu à Roland‐Garros cette année. Des propos qui n’ont pas été confirmés par les auto­rités compé­tentes. Pour la Tricolore, il faut défi­ni­ti­ve­ment tourner la page et surtout ne pas revenir en arrière.

« Des joueurs qui se retirent parce qu’ils sont malades, cela fait partie de la vie d’un cham­pion. Je ne veux surtout pas sous‐estimer l’effet Covid mais il y a aussi des joueurs qui ont des gastros, des grippes. Certaines années sur des tour­nois, il y avait même des héca­tombes de gastros à cause de nour­ri­ture pas très fraîche dans certains cas. Il y avait deux, trois, quatre joueurs qui se reti­raient, c’était juste pas de chance quoi. On ne va pas mettre un proto­cole pour les gastros ! Le Covid, main­te­nant, est entré dans notre vie quoti­dienne, il y a les vaccins etc. Si on repart dans des trucs, moi, je n’y vais pas ! »