Alizé Cornet vit une année 2022 magni­fique. Quart de fina­liste à l’Open d’Australie, quali­fiée pour le 3e tour à Roland‐Garros et désor­mais à Wimbledon, elle a aussi d’ors et déjà égalé le record du nombre de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives en Grand Chelem d’Ai Sugiyama (62 de suite).

Elle va main­te­nant s’of­frir un match de gala, sans doute sur le Centre Court ou sur le Court n°1, contre la grande patronne du circuit, Iga Swiatek, invin­cible depuis 37 matchs ! C’est la plus grosse série du 21e siècle mais la Française a envie d’y croire.

« Il faudra bien que la série s’ar­rête à un moment donné, alors je ne sais pas qui va la battre, mais il faut y croire. Si on peut la prendre, actuel­le­ment, je pense que c’est sur gazon, parce que c’est là où elle a un petit moins d’ex­pé­rience. Et sur cette surface, on a un peu l’im­pres­sion que tout peut se passer. Moi, j’ai mes quinze ans d’ex­pé­rience sur gazon qui vont peut‐être m’aider. Mais effec­ti­ve­ment, si sa série doit être brisée, je pense que ce sera ici, à Wimbledon. Je vais me régaler. J’espère prendre un Central ou un Court n°1. Je pense que ce sera le cas. Moi, là‐dedans, je n’ai rien à perdre, et on sait que dans ces situations‐là, en général, il peut se passer des choses assez inat­ten­dues. J’ai hâte de ce match », a déclaré Alizé dans des propos rapportés par L’Equipe.