Âgés respec­ti­ve­ment de 35 et 36 ans, Novak Djokovic et Rafael Nadal repoussent leurs limites dans cette course au nombre de titres du Grand Chelem. Le Serbe en compte désor­mais 21, un de plus que Roger Federer, proche de son grand retour à bientôt 41 ans, et un de moins que Rafael Nadal. Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport Espagne, est parti­cu­liè­re­ment excité par cette bataille qui n’en finit plus. Pour le plus grand bonheur des fans de tennis.

« Novak a dépassé Roger et pour­suit à nouveau Rafa, donc la course est toujours là. Je pense que c’est très inté­res­sant pour le sport en général. C’est bien que Novak continue à gagner parce que c’est un joueur très profes­sionnel. Je n’ar­rive pas vrai­ment à y croire. Novak est à nouveau à la pour­suite de Rafa alors que nous pensions tous que les 14 Grands Chelems de Pete Sampras ne seraient jamais atteints. Ils les ont large­ment dépassés. Je pense que c’est inté­res­sant tant que les deux sont en bonne santé ; nous atten­dons Roger, bien sûr. »