Un premier gros défi se présente face à Novak Djokovic ce mardi après‐midi en quarts de finale de Wimbledon : Jannik Sinner. Alex Corretja, consul­tant Eurosport, a analysé cette rencontre en évaluant les chances de l’Italien face au triple tenant du titre.

« Jannik Sinner a joué un match incroyable contre Carlos Alcaraz, il a été très agressif, il a beau­coup amélioré son service, il se déplace bien et il frappe la balle très fort en coup droit et en revers et il retourne en profon­deur. Le problème contre Novak, c’est qu’il joue contre quel­qu’un qui a le même style de jeu que lui, mais avec plus d’ex­pé­rience et un peu plus de régu­la­rité au service. Je pense qu’il doit jouer son jeu, mais aussi avec un peu de varia­tions, car sinon, ce sera très diffi­cile. Jannik a amélioré son jeu en général. Il fait des services‐volées de temps en temps, il monte au filet et il a aussi joué des amor­ties. Il ne doit pas laisser Novak confor­ta­ble­ment installé dans le court. Nous verrons comment ça se passe, mais je pense qu’il sera très, très diffi­cile de battre Novak. »