« Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je ne prends plus de plaisir à rien, même en dehors du tennis », a confié Alexander Zverev après sa défaite contre Arthur Rinderknech au premier tour de Wimbledon.

Dans des propos tenus sur la Cadena SER et relayés par AS, le consul­tant et ancien numéro 2 mondial, Alex Corretja, a commenté cette déclaration.

« Les paroles de Zverev m’ont choqué, elles révèlent un problème de santé mentale évident. Mais elles ne m’ont pas non plus surpris tant que ça. Il venu me voir l’année dernière à Madrid pour me dire : ‘Écoute, vous parlez de moi comme si je ne faisais pas les choses correc­te­ment, mais Alex, tu ne sais pas à quel point je souffre, à cause de beau­coup de choses dans ma voe:’. Et j’ai été très impres­sionné. Nous nous écri­vons souvent en privé sur Instagram, car je n’ai pas son numéro de télé­phone. Il m’a dit que son père avait traversé une période très diffi­cile avec un cancer qu’il était en train de surmonter, qu’il avait eu d’autres problèmes en dehors du sport… Nous ne voyons que l’ex­té­rieur mais c’est bien que nous réali­sions qu’au‐delà d’un sportif ou d’un joueur de tennis, il y a un être humain, qu’il gagne plus ou moins d’argent. »