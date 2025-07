Alors qu’il menait deux sets à zéro (7−5, 6–2, 2–2), , Grigor Dimitrov s’est blessé aux pecto­raux à deux partout.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy reco­very, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2