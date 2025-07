Récemment inter­rogé par nos confrères de Tennis 365 sur les nombreuses compa­rai­sons entre la géné­ra­tion actuelle, incarnée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et celle du Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic), l’ac­tuel 154e mondial, Dan Evans, reste pour le moment fidèle aux trois derniers.

« Ils se débrouillent très bien en ce moment, mais ils doivent conti­nuer ainsi et leur corps doit rester en forme pendant long­temps avant qu’ils puissent commencer à penser à gagner le nombre de Grands Chelems remportés par Novak. C’est un débat inté­res­sant et nous ne pouvons pas donner de réponse défi­ni­tive sur la ques­tion de savoir si Sinner et Alcaraz jouent à un niveau supé­rieur à celui de la géné­ra­tion précé­dente, mais je reste fidèle à Roger, Rafa et Novak car ils ont les trophées à leur actif et les deux autres sont encore au début de leur carrière. »