Fraîchement retraité des courts, Dan Evans était l’in­vité du podcast, The Beyond Tennis Podcast, où il est longue­ment revenu sur sa carrière, mais pas que.

Le Britannique a égale­ment été invité à donner le vain­queur masculin de cette édition 2026 de Roland‐Garros. Et si ce n’est ni Jannik Sinner ou Novak Djokovic, il y a quand même un petit bémol.

« Taylor Fritz. Excellent service, excel­lente qualité de balle. Par contre, son retour est catas­tro­phique, et il ne m’en voudra pas de le dire. Il est partout : ses jambes sont partout, ses cheveux sont partout. Sa tête est partout, mais quand la balle touche sa raquette, elle atterrit presque toujours dans le dernier tiers du court. Et il a eu sa chance [l’année dernière]. Je crois qu’il a eu un coup droit en demi‐finale qui lui aurait permis d’aller jusqu’au cinquième set contre Carlos Alcaraz. Et il a atteint la finale de l’US Open. Il a tout pour réussir. »