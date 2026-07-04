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Dan Evans dévoile le vain­queur du tournoi, et ce n’est pas Sinner ou Djokovic : « Il a tout pour réussir. Par contre, son retour est catas­tro­phique, et il ne m’en voudra pas de le dire »

Par
Thomas S
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Fraîchement retraité des courts, Dan Evans était l’in­vité du podcast, The Beyond Tennis Podcast, où il est longue­ment revenu sur sa carrière, mais pas que.

Le Britannique a égale­ment été invité à donner le vain­queur masculin de cette édition 2026 de Roland‐Garros. Et si ce n’est ni Jannik Sinner ou Novak Djokovic, il y a quand même un petit bémol. 

« Taylor Fritz. Excellent service, excel­lente qualité de balle. Par contre, son retour est catas­tro­phique, et il ne m’en voudra pas de le dire. Il est partout : ses jambes sont partout, ses cheveux sont partout. Sa tête est partout, mais quand la balle touche sa raquette, elle atterrit presque toujours dans le dernier tiers du court. Et il a eu sa chance [l’année dernière]. Je crois qu’il a eu un coup droit en demi‐finale qui lui aurait permis d’aller jusqu’au cinquième set contre Carlos Alcaraz. Et il a atteint la finale de l’US Open. Il a tout pour réussir. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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