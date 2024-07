Dan Evans a rédigé plusieurs « chro­niques » pour le compte du Daily Mail. Dans la dernière, il évoque Novak Djokovic et résume avec brio l’es­sence même du plus grand joueur de tous les temps.

« L’un de mes meilleurs souve­nirs en tant que joueur de tennis a été de m’entraîner avec Novak Djokovic à Marbella avant le début de la saison. On lit beau­coup sur ses méthodes d’entraînement inno­vantes, mais ce qui m’a vrai­ment frappé, c’est son éthique de travail.

Le dimanche soir, je suis allé à la salle de sport pour un bon moment au sauna avant d’aller me coucher. Il était 21h30 et la plupart des gens étaient en train de décon­necter pour le week‐end. J’entendais des coups à côté : c’était Djokovic et son entraî­neur, qui faisaient une séance nocturne sur les machines de la salle de sport.

Ce moment résume parfai­te­ment sa person­na­lité. C’est un gars très poli, tout le contraire de son image de méchant, mais je n’ai jamais rencontré quel­qu’un qui soit aussi déter­miné à gagner. Ce dévoue­ment 24 heures sur 24 est l’une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il est le meilleur joueur que nous ayons jamais vu. »